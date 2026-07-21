عنابة.. الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات وحجز أزيد من 1 كلغ “كيف”

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعنابة، ممثلة في فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالبوني، من الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة تنشط في نقل وتخزين وترويج المخدرات بمختلف أنواعها، مع حجز أزيد من 1 كيلوغرام من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة.

وجاءت العملية بناء على استغلال معلومات تفيد بنشاط أشخاص مشتبه فيهم في ترويج المخدرات بأحد الأحياء الشعبية وسط الشباب.

وبعد تفعيل عنصر الاستعلام، تم تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان ترددهم، ليتم توقيفهم على الفور.

وأسفرت العملية عن حجز أزيد من (01) كلغ من الكيف المعالج، و17 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين” 300 ملغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 40 ألف دينار من عائدات الترويج.

كما مكنت العملية من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، فيما لا يزال مشتبه فيه رابع، تم تحديد هويته، في حالة فرار.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.