عنابة: الإطاحة بعصابة مختصة في السرقة بالإستدراج بواسطة الفيسبوك

أطاحت مصالح الدرك الوطني بالبركة الزرقاء في عنابة بعصابة مختصة في السرقة بالإستدراج بواسطة مواقع التواصل الإجتماعي.

العصابة والمتكونة من 7 أفراد كانت توهم ضحاياها عبر الفيسبوك بعرض وبيع أجهزة ألعاب فيديو (بلاي ستايشن)، وهواتف نقالة ذكية بأثمان بخس.

وفور مقابلتهم يتم تهديدهم بأسلحة بيضاء وسلبهم مايملكون بالقوة والعنف.

وعقب تلقي ذات المصالح شكاوي الضحايا باشرت التحريات التي أسفرت بعد استدراجهم و الإطاحة بهم ومن ثم توقيفهم وتحويلهم للفرقة.

وظأثنااء التحقيق تبين أن أفراد العصابة أعمارهم مابين 21 و32 سنة يستغلون ظرف الحجر المنزلي.

وذلك باستعمال مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الإطاحة بضحياهم.

وستمم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية