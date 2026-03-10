عنابة.. الإطاحة بعصابتين مختصتين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية-عنابة، في عمليتين منفصلتين، من الإطاحة بشبكتين منظمتين مختصتين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأسفرت العملية الأولى عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و38 سنة، مشتبه فيهما في قضية حيازة مؤثرات عقلية، نقلها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة بضاعة أجنبية حساسة قابلة للتهريب ذات منشأ أجنبي لأغراض تجارية داخل الإقليم الجمركي الوطني دون وثائق مثبتة لوضعها القانوني إزاء التشريع باستعمال وسيلة نقل مع حجز 4497 قرصًا مهلوسًا، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، 3 هواتف نقالة، وسيارة سياحية تستعمل في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

فيما أسفرت العملية الثانية عن توقيف شخصين (رجل وامرأة)، يبلغان من العمر 41 و46 سنة، مشتبه فيهما في قضية حيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع للبيع مخدرات (راتنج القنب الهندي) بطريقة غير مشروعة. في إطار جماعة إجرامية منظمة، تبييض الأموال، مع حجز 7 كلغ و800 غرام من المخدرات من نوع القلب الهندي. 4 هواتف نقالة، وسيارة سياحية تستعمل في نقل وترويج المخدرات.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام كل من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة واد الزناني بولاية قالمة ووكيل الجمهوريبة لدى محكة الحجار بولاية عنابة .