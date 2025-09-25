عنابة.. الإطاحة بـ 4 أشخاص من بينهم فتاة يروّجون الكوكايين

نجحت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن ولاية عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بـ 4 أشخاص من بينهم فتاة،.

وذلك في عمليتين متفرقتين مكّنتا من حجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين).

وتعود حيثيات القضيتين المعالجتين إلى ورود معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص يبيع وترويج المخدرات الصلبة “الكوكايين” وسط العديد من الأحياء.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم،ويتعلق الأمر بـ 4 أشخاص، من بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم بين 24 و51 سنة.

وتم حجز 135.78 غرامًا من الكوكايين، ميزان إلكتروني، قارورة غاز مسيل للدموع، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 166 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى حجز مركبتين سياحيتين تستعملان في نقل وترويج الكوكايين.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.