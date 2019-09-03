عنابة : الإطاحة بمروجي المخدرات بسيدي عمار

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بسيدي عمار في عنابة تاجر ومروّج مخدرات أحدههما مسبوق قضائيا، أحدهما مسبوق قضائيا.

وحسب مصادر النهار فإن الموقوفان يبلغان من العمر 42 و58 سنة بتهمة حيازة المخدرات من نوع الكيف المعالج والحبوب المهلوسة.

العملية جاءت بعد معلومات تفيذ بوجود متقاعد 58 سنة مشتبه به في ترويج المخدرات وسط أحياء سيدي عمار.

أين أسفرت التحريات بتحديد هوية المشتبه به والقبض عليه داخل مركز البريد وسط بلدية سيدي عمار، وبحوزته 800 قرص مهلوس.

وبعد سماع أقواله تم التعرف والتوصل الممون الرئيسي وهو شخص يبلغ من العمر 42 سنة ينحذر من نفس المنطقة.

عملية التحقيق متواصلة مع الموقوفين في انتظار تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.