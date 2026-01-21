عنابة .. الإطاحة بمروّج وحجز أزيد من 1500 قرص مهلوس ببرحال 

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة برحال (ولاية عنابة) من الإطاحة بمروج مؤثرات عقلية. مع حجز أزيد من 1500 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لعناصر الفرقة مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية وسط الأحياء السكنية.

على إثر ذلك قامت المصلحة بتسطير خطة محكمة، ومكنت العملية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق القضائية في قضايا ترويج المؤثرات العقلية، يبلغ من العمر 30 سنة. مع حجز 1530 قرصًا مهلوسًا ومبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال، عن قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع.