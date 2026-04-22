عنابة.. الإطاحة بمنفدي عملية سرقة مجوهراتي بالبوني مع استرجاع المسروقات

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني (ولاية عنابة) والفرق العملياتية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من فك لغز قضية سرقة استهدفت محلا لبيع المجوهرات.

العملية مكنت من الإطاحة بجميع عناصر الشبكة الإجرامية وعددهم 7، من بينهم فتاة، وهذا في ظرف قياسي، بفضل الاستجابة الميدانية والتحليل الفوري لمعطيات كاميرات المراقبة.

ووفقا لبيانٍ للمصالح ذاتها، تمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مع الإطاحة باثنين من عناصر الشبكة الإجرامية بإحدى الولايات المجاورة.

وتم خلال هذه العلمية، بالتنسيق مع النيابة المختصة، استرجاع المسروقات المتمثلة في مصوغات من المعدن الأصفر. بالإضافة إلى ألبسة وأقنعة لطمس معالم الجريمة، وهواتف نقالة استعملت للاتصال بين عناصر الشبكة.

ومن بين المحجوزات أيضًا، دراجة نارية استعملت في عملية السرقة ومركبة سياحية استعملت لمساعدة فرار المشتبه فيهم، وأسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد الجناية ضد الأشخاص والأموال. جناية السرقة مع حمل أسلحة بيضاء محظورة، السرقة المقترنة بظرف الكسر واستحضار مركبة ذات محرك، مساعدة مبحوث عنه في الفرار، عدم التبليغ عن جناية.