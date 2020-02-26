عنابة.. الاشتباه بإصابة شاب كان رفقة الرعية الإيطالي بفيروس كورونا

أخبار الجزائر
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عنابة.. الاشتباه بإصابة شاب كان رفقة الرعية الإيطالي بفيروس كورونا صورة من الأرشيف
بقلم ناصر قلال

تقدم شاب ثلاثيني إلى مصلحة الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي حكيم ضربان بعنابة، بعدما راودته الشكوك اصابته بفيروس كورونا.

ويعود شك الشاب البالغ من العمر 35 سنة اصابته بفيروس كورونا كونه كان برفقة الرعية الإيطالي الذي ثبت اصابته بالفيروس، كونه يعمل بأحد الشركات في الجنوب.

وتقرب الشاب إلى المستشفى من أجل اجراء الفحوصات اللازمة، بمجرد أن وصل إلى مسامعه اصابة رعية ايطالي بفيروس كورونا.

و حسب المعلومات الأولية التي تحوز عليها “النهار اون لاين” فإن الطاقم الطبي للمستشفى قام بوضعه في غرفة انفرادية كإجراء وقائي في حين الانتهاء من التحاليل الطبية التي أجريت له من خلال أخذ عينات من الدم.

وحسب مصادر “النهار اون لاين” فإن الشاب لحد الساعة لم تظهر عليه أعراض الوباء.


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