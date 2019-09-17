عنابة: الاطاحة بعصابة من 7 أشخاص مختصة في السطو على المنازل

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبوني من تفكيك عصابة قامت بسرقة منزل عائلي باستعمال القوة.

وتتكون هذه العصابة من سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة .

عناصر الشبكة تم توقيفهم بعد استقبال شكوى الضحية عن تعرض مسكنها للسرقة.

وبعد ترصد أفراد العصابة غياب الضحية وفي وقت متأخر من الليل، قاموا بتحطيم باب منزل الضحية بالقوة وسرقة كامل محتوياته.

وشملت المسروقات أفرشة، أغطية، أجهزة كهرو منزلية (ثلاجة، تلفاز…..)، بالإضافة إلى أثاث منزلي أواني وغيرها.

وأفضت التحريات إلى توقيف جميع أفراد العصابة واسترجاع المسروقات الخاصة بالضحية.

كما اتضح أن هذه الشبكة كانت تنشط في أقاليم عدة بلديات بولاية عنابة.

وقد تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.

واسترجع درك العلمة دراجة نارية تم سرقتها، حيث قام صاحبها بركنها أمام محل تجاري ليشتري، ليتفاجأ بعد خروجه باختفائها.

حيث بعد تنشيط عنصر الاستعلام، تم تحديد هوية المشتبه فيهما و القبض عليهما واسترجاع الدراجة النارية وتسليمها لصاحبها.