عنابة.. البياري تطيح بشبكة منظمة مختصة في تزوير العملة الوطنية 

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية عنابة، بحر هذا الاسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التزوير.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد طرح أوراق نقدية مزورة.

على إثر ذلك، باشرت ذات الفرقة التحريات التي توجت بتحديد هوية وتوقيف 3 أشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية، تتراوح أعمارهم بين 44 و55 سنة.

العملية مكنت من حجز مبلغ مالي مقلد قدر بـ 476.000 دج، من فئة 2000 دج، بالإضافة الى معدات وأدوات تستعمل في عملية التزوير.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة، اليوم، عن قضية جناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، جنحة حيازة مواد وأدوات معدة لصناعة وتزوير النقود، جنحة إصدار وتوزيع وبيع علامات نقدية ذات السعر القانوني.