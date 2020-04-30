عنابة: الحبس لتاجر إعتدى على أعوان قمع الغش

أخبار الجزائر
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عنابة: الحبس لتاجر إعتدى على أعوان قمع الغش
بقلم ناصر قلال

أصدرت مديرية التجارة لولاية عنابة اليوم الخميس بيانا حول حادثة الإعتداء الذي تعرض له أعوان قمع الغش بمقر المديرية.

وأوضح البيان أنه فور قيام تاجر للتجزئة للحوم والدواجن بالإعتداء على أعوان قمع الغش بمقر المديرية قام المدير بإخراج المعتدي.

وحسب ذات البيان فقد تم إقتياد التاجر مقر الأمن الحضري الثاني عشر وثم تقديم شكوى رسمية ضده.

وتم تقديم التاجر أمام وكيل الجمهورية، الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي بدوره أمر بإيداعه الحبس المؤقت الى حين محاكمته المقررة يوم 10 ماي المقبل.

ومن جهة اخرى قرر كل من والي عنابة ووزير التجارة التأسيس في تلقصية لضمان تسليط أشد العقوبات الجزائية دون الاخلال بالاجراءات القانونية و الادارية.


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