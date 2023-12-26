عنابة.. الدرك الوطني بشطايبي يحبط محاولة هجرة غير شرعية ويوقف 16 شخصا

اوقفت عناصر الدرك الوطني بشطايبي 16 شخصا، تتراوح اعمارهم ما بين 21 و 46 سنة ينحدرون من ولاية عنابة كانوا يخططون لتنظيم رحلة غير شرعية للضفة المقابلة انطلاقا من شواطئ الولاية.

وجاءت العملية بناء على معلومات واردة الى مستخدمي الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بشطايبي، مفادها وجود مجموعة من الاشخاص في صدد التحضير والتخطيط لتنظيم رحلة غير شرعية من قبل مجموعة اجرامية.

والتي تنشط عبر اقليم ولاية عنابة ومختصة في تنظيم الرحلات عبر البحر للهجرة الى الضفة المقابلة بطريقة غير شرعية إنطلاقا من شواطئ ولاية عنابة.

وعلى إثرها تم تشكيل دورية ووضع خطة محكمة مكنت من توقيف 16 شخص تتراوح اعمارهم ما بين 21 و 46 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.

مع حجز قاربين بوليستار مزودين بمحركين نوع ياماها بقوة 40 حصان، وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين امام الجهات القضائية المختصة اقليميا.