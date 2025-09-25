عنابة.. الدرك الوطني يقوم بمداهمة ليلية لمحاربة عصابات الأحياء وأوكار الجريمة

في إطار الجهود الرامية إلى محاربة اللصوصية وعصابات الأحياء، برمجت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، مداهمة عبر إقليم الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببن مصطفى بن عودة.

شملت المداهمة أكثر البؤر انتشارا للعنف الإجرامي واللصوصية وعصابات الأحياء، خاصة الأحياء السكنية الكبرى والحديثة منها.

وقامت بدوريات متحركة عبر الطرق الوطنية والولائية، مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش للأشخاص والمركبات المشتبه فيها.

العملية مكنت من حجز ممنوعات، توقيف شخصين مشتبه فيهما متورطان في الحيازة واستهلاك المخدرات. بالإضافة إلى رفع مخالفات وجنح في إطار قانون المرور وتنسيق النقل.