عنابة.. الدرك الوطني يوجه نداءً للمواطنين بخصوص مشتبه فيهم في قضايا نصب واحتيال إلكتروني

طبقًا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 26 الفقرة رقم 06، وعملاً بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أعلمت مصلحة البحث للدرك الوطني بعنابة المواطنين أن الأشخاص الظاهرة صورهم، مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجنحتي النصب والاحتيال باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، وذلك باستغلال أرقام هاتفية وحسابات بريدية.

وفي هذا الصدد، وجهت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية لهم، أو تعرف عليهم، أو كانت لديه معلومات تخصهم، من أجل التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، أو مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني، للإدلاء بشهادته في قضية الحال.