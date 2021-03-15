عنابة: الدرك الوطني يوقف شبكة اجرامية بالبركة الزرقاء

أوقف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء، شبكة اجرامية مختصة في مختلف السرقات.

وذلك من خلال السطو على المنازل والاعتداء على المواطنين تحت طائلة التهديد.

وتتراوح اعمارهم ما بين 16 و27 سنة ينحدرون من حي الصرول بلدية البوني.

تعود القضية الى تقدم أحد الضحايا بشكوى بعد تعرضه الاعتداء من طرف ذات المجموعة.

ليتم على اثرها تنشيط عنصري البحث و التحري و وضع خطة محكمة ادت إلى توقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم.

واستكمالا لمجريات القضية تم توقيف باقي اعضاء الشبكة واسترجاع المسروقات وسيارة سياحية تستعمل كوسيلة نقل.

على ان يتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات المختصة.