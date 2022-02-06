عنابة: الدرك يطيح بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بالحجار

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار ولاية عنابة من توقيف شبكة إجرامية. مختصة في سرقة الكوابل النحاسية ببلدية الحجار.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة مفادها قيام شخص بسرقة الكوابل النحاسية على مستوى خط السكة الحديدية. الذي يربط بلديتي سيدي عمار و الحجار بالضبط على مستوى حي القديسة مريم بلدية الحجار.

كما تم على إثرها تشكيل دورية و التنقل إلى عين المكان. أين تم توقيف شخص و اقتياده الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه مع استرجاع الكوابل النحاسية تم تجميعها بالمكان.

وبعد تكثيف البحث و التحري تم التعرف على هوية باقي المشتبه فيهم، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 سنة ينحدرون من ولاية عنابة. و حجز كمية من مادة الكيف المعالج و اسلحة بيضاء تستعمل في الاعتداء و تهديد المواطنين. ومواصلة للاجراءات تم إسترجاع قضبان نحاسية بطول 74 متر و اسلاك نحاسية بطول 63 متر.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات المختصة قضائيا.

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