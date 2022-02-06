عنابة: الدرك يطيح بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بالحجار
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار ولاية عنابة من توقيف شبكة إجرامية. مختصة في سرقة الكوابل النحاسية ببلدية الحجار.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة مفادها قيام شخص بسرقة الكوابل النحاسية على مستوى خط السكة الحديدية. الذي يربط بلديتي سيدي عمار و الحجار بالضبط على مستوى حي القديسة مريم بلدية الحجار.
كما تم على إثرها تشكيل دورية و التنقل إلى عين المكان. أين تم توقيف شخص و اقتياده الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه مع استرجاع الكوابل النحاسية تم تجميعها بالمكان.
وبعد تكثيف البحث و التحري تم التعرف على هوية باقي المشتبه فيهم، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 سنة ينحدرون من ولاية عنابة. و حجز كمية من مادة الكيف المعالج و اسلحة بيضاء تستعمل في الاعتداء و تهديد المواطنين. ومواصلة للاجراءات تم إسترجاع قضبان نحاسية بطول 74 متر و اسلاك نحاسية بطول 63 متر.
وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات المختصة قضائيا.
طالع أيضا
عنابة: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بالبوني
عنابة: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بالبوني
تمكنت سابقا الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبوني ولاية عنابة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. كما تم توقيف شخصين.
وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت في إطار المراقبة العامة للإقليم و المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. أين تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبوني من توقيف شبكة اجرامية مختصة في سرقة الكوابل الهاتفية و النحاسية ببلدية البوني و توقيف شخصين.
كما تمت العملية بنجاح إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية بالبوني بدورية على مستوى الطريق الولائي رقم 56 الرابط بين بلديتي عنابة والحجار. أين تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و 30 سنة. ينحدران من ولاية عنابة على متن مركبة في مكان معزول على مستوى الطريق الولائي رقم 56.
وأشار البيان إلى أنه بعد القيام بتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا. عثر بداخلها على اكثر من 200 متر من الكوابل الهاتفية المسروقة. ليتم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.