عنابة: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسرايدي بولاية عنابة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص مختصة في سرقة الكوابل النحاسية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. كما تلقت مصالح الدرك الوطني مكالمة هاتفية عبر الرقم الاخضر 1055 من طرف أحد المواطنين مفادها وجود أشخاص مشبوهين على مستوى الطريق الولائي رقم 16 الرابط بين بلديتي عنابة و سرايدي. على متن شاحنة صغيرة متوقفة على جانب الطريق يقومون بمحاولة الحفر على أسلاك الإنارة العمومية من أجل سرقة الكوابل النحاسية.

وأضاف البيان، أنه تم مباشرة التحريات لتحديد الفاعلين ليتم وضع خطة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بسرايدي. أين أفضت العملية إلى توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.

كما تم بعد التعمق في التحقيق أن المشتبه فيهم يقومون بالحفر على أسلاك الإنارة العمومية من أجل سرقة الكوابل. ليتم العثور داخل الشاحنة على الأدوات المستعملة في السرقة المتمثلة في معاول، فأس و قاطعات الأسلاك ليتم حجزها و توقيف المعنيين و اقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق. حيث لم يقدم المعنيين اية تبريرات موضوعية في شان تواجدهم بهذه المنطقة و كذا حيازتهم لتلك المعدات. لتقوم مصالح الدرك الوطني بإنجاز ملفات قضائية في انتظار تقديمهم أمام الجهات المختصة قضائيا.

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عنابة: الدرك يوقف 17 شخصا مشتبه إرتكابهم عدة جرائم

تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية عنابة في عدة عمليات متفرقة خلال هذا الأسبوع من توقيف 17 شخصا متورطا في حيازة كميات من الأقراص المهلوسة والكيف المعالج والإعتداء على المواطنين. وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الأمن والسكينة العموميين. كما تتراوح أعمار الموقوفين مابين 19 و 34 سنة ينحدرون من ولاية عنابة. كما أسفرت العمليات عن توقيف 17 شخصا وحجز 30 قرص مهلوس من مختلف الأنواع (بريقابالين، ريفوتريل). بالإضافة كذلك إلى كمية من الكيف المعالج تقدر بأكثر من 150 غرام وأكثر من 200 وحدة من المشروبات الكحولية. بالإضافة كذلك إلى حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء موجهة للإعتداءات على الأشخاص. ليتم إنجاز ملفات قضائية وتقديم الموقوفين أمام الجهات المختصة قضائيا.

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