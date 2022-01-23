عنابة: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بالبوني

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبوني ولاية عنابة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. كما تم توقيف شخصين.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت في إطار المراقبة العامة للإقليم و المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. أين تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبوني من توقيف شبكة اجرامية مختصة في سرقة الكوابل الهاتفية و النحاسية ببلدية البوني و توقيف شخصين.

كما تمت العملية بنجاح إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية بالبوني بدورية على مستوى الطريق الولائي رقم 56 الرابط بين بلديتي عنابة والحجار. أين تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و 30 سنة. ينحدران من ولاية عنابة على متن مركبة في مكان معزول على مستوى الطريق الولائي رقم 56.

وأشار البيان إلى أنه بعد القيام بتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا. عثر بداخلها على اكثر من 200 متر من الكوابل الهاتفية المسروقة. ليتم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما كشفت التحقيقات المعمقة أن المعنيان قاما بعدة سرقات مماثلة سابقا طالت كوابل هاتفية تابعة للدولة. وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيان أمام الجهات المختصة قضائيا.

طالع أيضا

عنابة: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسرايدي بولاية عنابة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص مختصة في سرقة الكوابل النحاسية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. كما تلقت مصالح الدرك الوطني مكالمة هاتفية عبر الرقم الاخضر 1055 من طرف أحد المواطنين مفادها وجود أشخاص مشبوهين على مستوى الطريق الولائي رقم 16 الرابط بين بلديتي عنابة و سرايدي. على متن شاحنة صغيرة متوقفة على جانب الطريق يقومون بمحاولة الحفر على أسلاك الإنارة العمومية من أجل سرقة الكوابل النحاسية.

وأضاف البيان، أنه تم مباشرة التحريات لتحديد الفاعلين ليتم وضع خطة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بسرايدي. أين أفضت العملية إلى توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.