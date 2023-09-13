عنابة: الدرك يوجه نداء لضحايا محتال استعمل حسابا على الفيسبوك بانتحال صفة فتاة

وجهت قيادة الدرك الوطني لولاية عنابة نداء للجمهور من أجل التبليغ وتقييد شكوى ضد مستغل حساب الفايسبوك الحامل للإسم المستعار “Sihem bouraoui”.

وتبعا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية و بموجب الاذن بتوجيه نداء للجمهور و نشره عبر وسائل الاعلام الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. توجه قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة ممثلة بفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة. نداء إلى كل شخص قد وقع ضحية التهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أو المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص من طرف مستغل حساب الفايسبوك الحامل للاسم المستعار Sihem bouraoui.

كما دعت إلى التقرب من الفصيلة قصد تقييد شكوى ضده كون مستغل الحساب الظاهر أعلاه. موقوف حاليا على مستوى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة.