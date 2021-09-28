عنابة: الدرك يوقف شخص ويحجز كمية من الأقراص المهلوسة

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسرايدي ولاية عنابة من حجز ازيد من 150 قرص مهلوس و توقيف شخص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشخص الموقوف يبلغ من العمر 58 سنة ينحدر من ولاية عنابة في قضية حيازة و المتاجرة بالمؤثرات العقلية. وجاءت العملية بعد استغلال معلومات تؤكد محاولة ترويج كمية من الاقراص المهلوسة من طرف أحد الأشخاص. أين تم وضع خطة وتفتيش دقيق لمركبته. ليتم العثور بحوزته على كمية من الاقراص المهلوسة قدرت ب 150 قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

وقامت مصالح الدرك، بتوقيف المعني و اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. أين تم إنجاز ملف قضائي و تقديمه أمام الجهات المختصة قضائيا.

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