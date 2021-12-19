عنابة: الدرك يوقف 17 شخصا مشتبه إرتكابهم عدة جرائم

تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية عنابة في عدة عمليات متفرقة خلال هذا الأسبوع من توقيف 17 شخصا متورطا في حيازة كميات من الأقراص المهلوسة والكيف المعالج والإعتداء على المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الأمن والسكينة العموميين. كما تتراوح أعمار الموقوفين مابين 19 و 34 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.

كما أسفرت العمليات عن توقيف 17 شخصا وحجز 30 قرص مهلوس من مختلف الأنواع (بريقابالين، ريفوتريل). بالإضافة كذلك إلى كمية من الكيف المعالج تقدر بأكثر من 150 غرام وأكثر من 200 وحدة من المشروبات الكحولية. بالإضافة كذلك إلى حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء موجهة للإعتداءات على الأشخاص. ليتم إنجاز ملفات قضائية وتقديم الموقوفين أمام الجهات المختصة قضائيا.

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عنابة: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة بالقطع الأثرية

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة من معالجة قضية تتعلق بجنحة تهريب قطع أثرية وبيع أشياء متأتية من عملية الحفر والتنقيب. وفي هذا السياق تم توقيف شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالقطع الأثرية المحمية قانونا، تتكون من شخصين تتراوح أعمارهما مابين ( 20 سنة و 31 سنة)، ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية المجاورة. كما تمت العملية بناءا على معلومات واردة إلى أفراد المجموعة تفيد بوجود قطع أثرية معروضة للبيع عبر صفحات التواصل الإجتماعي. و على إثرها تم وضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بهم بمدينة برحال ولاية عنابة، حيث كانا على متن سيارة سياحية. بالمقابل الخبرة المنجزة على هاته القطع الأثرية كشفت أنها تحف أصلية تعود إلى حقب تاريخية قديمة. و بعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.