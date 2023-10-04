عنابة: الدرك يوقف 6 أشخاص تورطوا في تنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالحجار ، على مستوى ضفاف واد سيبوس من توقيف 6 أشخاص. متورطين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

العملية جاءت على على إثر معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني. التابعة لكتيبة الحجار مفادها وجود حركة غريبة على ضفاف واد سيبوس المطل على البحر . حيث تم على الفور تشكيل دورية تنقلت إلى المكان أين اسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص.

و بعد القيام بعملية تمشيط واسعة لمحيط الواد تمكن عناصر الفرقة من العثور على قارب خشبي حديث البناء. و مواصلة للتحقيقات تم توقيف 3 أشخاص آخرين ضالعين في القضية أين تم حجز قارب خشبي حديث الصنع أتلف بعين المكان ، و محرركين بقوة 40 حصان. و آخر بقوة 9.9 حصان و حجز اجهزة متطورة خاصة بالملاحة “GPS”.