عنابة: الدرك يحجز 232 طن من مواد أولية لتحضير العصائر بالتريعات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برحال ولاية عنابة، من حجز أكثر من 232 طن من بودرة الحليب ومواد أولية لتحضير العصائر بالمنطقة الصناعية التريعات.

وجاءت العملية، في إطار مكافحة الغش والمضاربة في المواد الغذائية و حماية المستهلك، و بناءا على معلومات تحصلت وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني برحال في عنابة. مفادها قيام صاحب مصنع خاص بتعليب و صناعة الحليب بإنتاج مواد أولية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال. وبناءا على ذلك تنقل عناصر الفرق رفقة المفتشية الإقليمية للتجارة برحال. أين تم معاينة وجود مواد أولية منتهية الصلاحية. حيث قام صاحب المصنع بالصاق ملصقات مزورة عليها تواريخ صلاحية المنتوج غير أصلية بعرض تغليط أعوان الرقابة.

كما تم معاينة عدم احترام شروط الحفظ والتحضير وكذا شروط النظافة ما عرض المواد الأولية للتلف والتعفن. عملية المراقبة و التفتيش أسفرت عن ضبط هذه المواد الأولية في وحدة الإنتاج التي استعملت في تحضير العصائر الموجهة للإستهلاك بمختلف أنواعها بعنابة.

كما مكنّت العملية من حجز أزيد من 232 طن من المواد الأولية من بودرة حليب و مستحضرات غذائية. بالإضافة كذلك إلى المواد التي كانت موجهة للتسويق على غرار علب العصير من مختلف الأحجام و الأذواق. أين تم توقيف ثلاثة أشخاص مع حجز مواد و تجهيزات أخرى إستعملت في العملية.

من جهتها فتحت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالتريعات في عنابة تحقيقا في القضية. أين سيتم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية من أجل قضية الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائية. بالإضافة كذلك إلى خداع المستهلك عن طريق الغش في تركيبة المنتوج ، عدم احترام شروط التخزين. عدم احترام الزامية النظافة و النظافة الصحية خلال عملية وضع الأغذية للاستهلاك و حيازة و تخزين مضافات غذائية للاستهلاك البشري منتهية الصلاحية.

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