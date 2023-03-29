عنابة: السجن مابين 20 سنة و6 أشهر في قضية عصابة الأحياء بسيدي سالم

أصدرت محكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة اليوم الأربعاء، أحكاما تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر حبسا نافذا في حق 82 شخصا في قضية عصابة أحياء بسيدي سالم ببلدية البوني بولاية عنابة.

وحسبما أفادت به الإذاعة الجزائرية من مصدر قضائي بذات المجلس بعنابة، فقد قضت المحكمة بـ 15 سنة سجنا نافدا في حق 46 متهما من أصل 60 متهما. تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية. بالإضافة إلى غرامة مالية بـ1 مليون دج لكل واحد.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق 13 متهما آخر في هذه القضية و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة. فيما صدر في حق مجموع المحكوم عليهم حضوريا دفع ما قيمته 10 مليون دج كتعويض مشترك للخزينة العمومية.

كما أصدرت المحكمة في ذات القضية أحكاما غيابية ب20 سنة سجنا وغرامة مالية ب2 مليون دج. في حق 22 متهما آخرا متابعين في هذه القضية لا يزالون في حالة فرار. بالإضافة كذلك إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم،

وتوبع في هذه القضية ما مجموعه 82 شخصا من بينهم 22 متهما في حالة فرار بتهم تتعلق “بترأس عصابة أحياء بعنابة والمشاركة في مشاجرة وعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح بظروف التعدد واستعمال أسلحة. بالإضافة إلى جنحة تخزين أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء مع العلم بغرضها.

كما تتعلق التهم التي وجهت لهذه المجموعة بتحطيم أملاك عمومية للدولة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية. أثناء تأديتهم لمهامهم والتحريض على التجمهر المسلح وعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد.

وتعود إحداث هذه القضية إلى 15 مارس الجاري، حيث تم توقيف المتهمين بحي سيدي سالم. على خلفية محاولة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب هجومية اقتحام مقر أمن بذات الحي والاعتداء وتحطيم أملاك عمومية.

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