عنابة: العثور على الطفل المفقود في صحة جيدة

عثر أفراد الدرك الوطني، اليوم الجمعة، على الطفل المفقود المدعو “عزو”، باحدى العمارات بالمدينة الجديدة دراع الريش في عنابة.

وتم العثور على الطفل، من قبل أفراد الدرك الوطني في عنابة، في إحدى العمارات. بحي 1000 مسكن، بدراع الريش، وهو في صحة جيدة.

وكان الطفل رفقة والدته في حفل عائلي لشهادة التعليم المتوسط قادما من مدينة سدراتة، بولاية سوق أهراس، قبل أن يختفي ليلة أمس في حدود الساعة الثامنة ليلا.

أين انطلقت عمليات البحث عنه من قبل عناصر الحماية المدنية والدرك الوطني وكذا المواطنين.

وحسب مصادر النهار الموثوقة، فقد تم فتح تحقيق أمني معمق لمعرفة حيثيات هدا الاختفاء الغامض، قبل العثور عليه.

هذا وسارعت السلطات المحلية إلى عين المكانّ، عقب انتشار خبر اختفاء الطفل عزو.