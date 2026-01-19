عنابة.. العثور على جثة الصياد المفقود بشاطئ جنان الباي

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن العثور على جثة الصياد المفقود في البحر، بشاطئ جنان الباي، ببلدية سرايدي في ولاية عنابة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم العثور على جثة الصياد وانتشالها، كما أكدت أن الضحية من جنس ذكر. يبلغ من العمر 60 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 08سا 01د، من أجل البحث عن صياد هاوي مفقود في البحر، بشاطئ جنان الباي، ببلدية سرايدي ودائرة عنابة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور