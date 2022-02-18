عنابة..العثور على جثة شخص مجهول الهوية بين الاحراش بالطريق الولائي رقم 129

عثر أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار في ولاية عنابة، امسية اليوم، في حدود الساعة السادسة على جثة شخص مجهول الهوية ملقى بين الاحراش.

وذلك بمحاذاة الطريق الولائي رقم 129 الرابط بين بلدية سيدي عمار و حي دراجي رجم، وبالضبط بمنطقة “الحجاج” مقابل مركب الحجار للحديد والصلب.

وتم اكتشاف الجثة من طرف مجموعة من الشباب كانوا يمارسون الرياضة بالمنطقة قبل التفطن بوجود شخص ميت بين الاحراش.

أين قاموا بالإتصال بمصالح الدرك الوطني التي تنقلت إلى عين المكان مرفوقة بعناصر الحماية المدنية.

ليتبين أنها جثة لشخص مجهول الهوية مختفي الملامح و غير واضحة يرجح أنه توفي منذ مدة طويلة.

هذا وقد تم نقل الجثة من طرف عناصر الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحجار.

في حين فتحت مصالح الفرقة الاقليمية للدرك الوطني تحقيق للتعرف على هوية الجثة و كشف ملابسات الحادث.

طالع أيضا:

أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة 4 أشخاص مشتبه فيهم .

وذلك في قضية المساهمة في توزيع وإصدار أوراق نقدية مزورة ومزيفة.

مع حجز مبلغ مالي يقدر بـ18.000 دج لا يحمل مواصفات الأوراق النقدية الحقيقية.

ليتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

طالع ايضا:

حجز أفراد فصيلة الأمن والتدخل بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة 6 قناطير من مادة الفحم.

وجاءت هذه العملية بناءاعلى معلومات واردة الى أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني فصيلة الأمن و التدخل.

والتي افادت وجود شاحنة من نوع foton محملة بمادة الفحم على مستوى الطريق الولائي رقم 22 الرابط بين بلديتي واد العنب و برحال.

أين تم توقيف الشاحنة بعد مراقبة وثائقها و تفتيشها، ليتم العثور على 25 كيس من مادة الفحم بوزن 25 كلغ للكيس الواحد.

وباجمالي بلغ 6 قناطير حيث لم يقدم المعنيان اي تبريرات موضوعية بشأن طريقة الحصول على الفحم.

وبعد استكمال التحقيق مع المعنيان تم حجز كميات الفحم وتسليمها الى مصالح الغابات مع إنجاز ملف قضائي في حقهما.