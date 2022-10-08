عنابة: العثور على مذابح غير شرعية بسيدي عمار وحجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة

تمكنت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة بالتنسيق مع مفتشية البيطرة و مديرية التجارة من حجز كميات معتبرة من اللحوم لا تحتوي على الختم الصحي كانت مخزنة بأحد المذابح غير شرعية بمنطقة حجر الديس بلدية سيدي عمار.

العملية جاءت بعد ورود معلومات الى فصيلة الأبحاث مفادها وجود اشخاص يمارسون نشاط تجاري دون رخصة. أين تنقلت أفراد الفصيلة بالتنسيق مع مفتشية البيطرة و مديرية التجارة. أين تم العثور على كميات معتبرة من اللحوم الحمراء مخزنة داخل مبردات لا تتوفر على الشروط الصحية بمنزل أحد اصحاب القصابات بحي حجر الديس.

حيث يقوم صاحب المقصبة بعملية الذبح الابقار و العجول داخل إسطبل لا يتوفر على الشروط الصحية. و يحولها الى منزله ليخزنها داخل مبردات قديمة لا تتوفر على الشروط الصحية التبريد.

وحسب النهار فإن الكمية المعتبرة من اللحوم كانت موجهة للزبائن بالاظافة الى تموين المؤسسات العمومية (مطاعم مدرسية و مؤسسات تربوية).

العملية أسفرت عن توقيف شخصين و حجز ازيد من 9 قناطير من اللحوم الحمراء. أين تم اتلافها تحت اشراف مصالح الدرك الوطني، مفتشية البيطرة ومديرية التجارة في انتظار استكمال التحقيقات مع الموقوفين.