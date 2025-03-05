عنابة: الـ BRI توقف 6 أشخاص وتحجز  أزيد من 11 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة وترويج المؤثرات العقلية.

وحسب بيان المصالح ذاتها، فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لعناصر الفرقة. مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين وترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وسط العديد من الأحياء باستعمال دراجات نارية.

وأسفرت التحريات عن توقيف 6 أشخاص، من بينهم امرأة، تترواح أعمارهم بين 20 و 54 سنة. مع حجز 11.505 كبسولات من المؤثرات العقلية أجنبية المنشأ، 3 دراجات نارية. إضافة إلى حجز مبلغ مالي معتبر من العائدات الإجرامية يقدر بـ 1.069.000 دينار.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية كافة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن قضية القيام بطريقة غير مشروعة، بحيازة وبيع وشراء قصد البيع ونقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة اجرامية منظمة. تهريب بضاعة محظورة باستعمال وسائل نقل، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.