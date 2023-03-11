عنابة.. النجاح في اجراء عمليتين لعلاج سرطان الثدي بتقنية جد متطورة

نجح الفريق الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة، في إجراء عمليتين بتقنية خزعة العقدة الليمفاوية الخافرة.

وهي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الجزائري، كما تعتبر تقنية جد متطورة في علاج سرطان الثدي في مراحله المبكرة.

ويتكون الفريق الطبي من أخصائيين من مصلحة أمراض النساء والتوليد، وبمساهمة مصلحتي الطب النووي و تشريح الخلايا المرضية ANAPATH.

وتمكن هذه التقنية الحديثة المعتمدة من البحث وتحديد وبكل دقة مكان العقدة اللمفاوية المصابة بالمرض الخبيث، دون الحاجة لإزالة المزيد من العقد اللمفاوية.

وبالتالي تقلل على المريضات الكثير من مضاعفات ما بعد الجراحة .