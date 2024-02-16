عنابة.. الوالي يشكل خلية أزمة لمتابعة حادث انحراف حافلة أنصار بونة

قام والي عنابة عبد القادر جلاوي بتشكيل خلية ازمة لمتابعة حادث انحراف حافلة أنصار اتحاد عنابة بولاية قسنطينة والذي خلف قتيل و57 جريحا.

وكان أنصار بونة قد تعرضوا لحادث مرور بولاية قسنطينة، وبالضبط في حي المنية بحامة بوزيان أثناء عودتهم من شلغوم العيد وهذا عقب تنقلهم من أجل تشجيع ومناصرة فريق المدينة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن خلية الأزمة تضم كل من مدير الشباب والرياضة، مدير الصحة، مدير الحماية المدنية، رئيس فريق اتحاد عنابة، وكذا مصالح الأمن والدرك وهذا تحت اشراف الوالي شخصيا.

وقد تم إيفاد وفد للتنقل الى عين المكان والمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة لمرافقة ضحايا الحادث ومساندتهم بالتنسيق مع رئيس اتحاد عنابة و الأنصار.

كما اجرى والي الولاية الاتصالات اللازمة مع والي ولاية قسنطينة من أجل مرافقة و التكفل بالضحايا.

هذا وقد طمأن الوالي عنابة عائلات المناصرين مؤكدا انه سيتم التكفل بالمتضررين و مساندتهم الى غاية عودتهم سالمين الى أهاليهم

في ذات السياق قدم التعازي الى عائلة السائق الحافلة طالبي رامي البالغ من العمر 26 سنة الذي انتقل الى جوار الرفيق الأعلى رحمه الله.