عنابة: الوالي يوافق على إنجاز أوّل مضمار خاص للطيران الشراعي بسرايدي 

أعطى والي ولاية عنابة موافقته لانجاز اول مضمار خاص للطيران الشراعي ببلدية سرايدي.

وجاء هذا القرار خلال المعاينة التي قام بها رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سرايدي. مرفوق بكل من مدير الشباب والرياضة مدير الاشغال العمومية.

وبموافقة مبدئيا من طرف مدير الغابات كون الارضية التي تم اختيارها توجد في الاملاك الغابية (منطقة غابية)

هذا ومن المنتظر ان تنطلق الاشغال لإنجاز هدا الموقع في الايام القادمة الذي يعد مكسب للشباب المنطقة التي اشتهرت خلال السنوات الفارطة برياضة الطيران الشراعي.