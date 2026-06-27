عنابة.. انتشال جثة شاب غرق في شاطئ رزقي رشيد 2

انتشلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، جثة شاب يبلغ من العمر 20 سنة، بعد تعرضه للغرق في البحر على مستوى شاطئ “رزقي رشيد 2” بولاية عنابة.

وأوضح بيان للحماية المدنية أن فرقها تدخلت على الساعة 18:57، إثر بلاغ يفيد بفقدان شخص في مياه البحر بشاطئ “رزقي رشيد 2” الواقع بإقليم بلدية ودائرة عنابة، حيث باشرت عمليات البحث والانتشال.

وأسفرت العملية عن انتشال الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وقد وُجد متوفى، قبل أن يتم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، وفق ما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية.