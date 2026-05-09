عنابة.. انتشال جثة طفل من بركة مائية

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية عنابة، اليوم السبت، من انتشال وتحويل جثة طفل غريق بمجمع مائي مخصص لسقي المحاصيل الزراعية بمنطقة عين الصيد.

وأوضحت المصالح نفسها، أن تم التدخل على الساعة 12سا و28د، من أجل انتشال وتحويل طفل غريق بمجمع مائي. مخصص لسقي المحاصيل الزراعية بمنطقة عين الصيد، بلدية ودائرة عين الباردة.

مشيرة أنه تم انتشال الضحية المتوفى (من جنس ذكر) يبلغ من العمر 14 سنة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

حيث سخر لهذه العملية سيارة إسعاف، شاحنة إنقاذ وفرقة الغطاسين.

