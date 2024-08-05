عنابة..انتشال جثة غريق بشاطئ الخروبة

تمكنت فرق الغطس التابعة للحماية المدنية، اليوم الاثنين، من العثور على جثة الغريق في بحر عنابة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، أنه “تبعا عملية بحث عن غريق مفقود في البحر بولاية عنابة تم انتشال جثة غريق”. “الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث”. “نذكر أن مصالحنا تدخلت يوم 04 أوت 2024 على الساعة 11 سا 12 دقيقة، من اجل عملية البحث عن غريق مفقود بالمكان المسمى شاطئ الخروبة ببلدية و دائرة عنابة.