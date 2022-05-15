عنابة..انتشال جثتي شابين من بين الحراقة المفقودين منذ 5 أيام

انتشلت عناصر الحماية المدنية، امسية اليوم الأحد، جثتي شابين لفظتها امواج البحر من بين الحراقة المفقودين منذ 5 أيام.

ليرتفع العدد الى 3 وفيات بعد الجثة التي عثر عليها ليلة الامس بشاطئ جنان الباي بلدية سرايدي في ولاية عنابة.

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حجز أفراد فصيلة الأمن والتدخل بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة 6 قناطير من مادة الفحم.

وجاءت هذه العملية بناءاعلى معلومات واردة الى أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني فصيلة الأمن و التدخل.

والتي افادت وجود شاحنة من نوع foton محملة بمادة الفحم على مستوى الطريق الولائي رقم 22 الرابط بين بلديتي واد العنب و برحال.

أين تم توقيف الشاحنة بعد مراقبة وثائقها و تفتيشها، ليتم العثور على 25 كيس من مادة الفحم بوزن 25 كلغ للكيس الواحد.

وباجمالي بلغ 6 قناطير حيث لم يقدم المعنيان اي تبريرات موضوعية بشأن طريقة الحصول على الفحم.

وبعد استكمال التحقيق مع المعنيان تم حجز كميات الفحم وتسليمها الى مصالح الغابات مع إنجاز ملف قضائي في حقهما.

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