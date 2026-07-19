عنابة.. انتشال جثتي طفلين غرقا في بركة مائية

انتشلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الأحد، جثتي طفلين توفيا غرقًا في بركة مائية بولاية عنابة.

وأوضحت المصالح ذاتها أنها تدخلت على الساعة 17:22، من أجل إنقاذ وانتشال طفلين غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى حي سلمون الهاشمي، ببلدية ودائرة عين الباردة.

وخلف الحادث وفاة طفلين يبلغان من العمر 12 و16 سنة، تم تحويل جثمانيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ولإنجاز هذا التدخل، سخرت مصالح الحماية المدنية 9 أعوان من مختلف الرتب، مدعومين بسيارتي إسعاف وشاحنة إنقاذ.