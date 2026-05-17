عنابة.. انتشال جثتي طفلين غريقين بوادي المرجة

لقي طفلان حتفهما غرقًا في وادي بالمكان المسمى المرجة، منطقة كاف بوعصيدة، ببلدية وادي العنب دائرة برحال بولاية عنابة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وتدخلت المصالح المعنية مساء اليوم على الساعة 19:29 من أجل البحث عن غريقين، حيث أسفرت العملية عن انتشال جثتي طفلين يبلغان من العمر 13 و19 سنة.

وتم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، بعد انتشالهما على الساعة 19:55 و20:05.

وقد سخّرت الحماية المدنية لهذه العملية شاحنة إنقاذ، وسيارة قيادة، إضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف، في إطار تدخلات البحث والإنقاذ.

وتجدد المصالح المختصة دعوتها إلى توخي الحذر الشديد بالقرب من الأودية والمسطحات المائية، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.