عنابة.. انطلاق قافلة تحسيسية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي

أشرف صبيحة اليوم الأحد، عبد الكريم لعموري والي ولاية عنابة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي. أعضاء اللجنة الأمنية و النائب العام على انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس من مخاطر المخدرات و المؤثرات العقلية في الوسط المدرسي.

و أوضحت مصالح الولاية، أن القافلة الوطنية التي انطلقت للتحسيس من مخاطر المخدرات أطلقت تحت شعار “نوفمبر … عهد جديد نحو شباب بلا سموم”، حيث ستجوب بلديات عنابة، الحجار، برحال.

