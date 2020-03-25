عنابة: انقطاع الكهرباء بمحطتي الضخ واد النيل والسرول يسبب تذبذبا بمياه الشرب

أخبار الجزائر
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عنابة: انقطاع الكهرباء بمحطتي الضخ واد النيل والسرول يسبب تذبذبا بمياه الشرب
بقلم نسرين محفوف

أعلمت الجزائرية للمياه، عنابة، زبائنها عن تذبذب في التوزيع لماء الشرب قد طرأ لانقطاع التيار الكهرباىي بمحطتي الضخ واد النيل والسرول، منذ أمس.

وتتعلق الاحياء  المعنية، بالسرول، الشابية، واد النيل، خرازة، واد زياد، عين جبارة، البركة الزرقة، بوشارب اسماعيل.

ومس الانقطاع في التيار الكهربائي، أيضا، آبار التريعات، منذ البارحة على الساعة الثالثة زوالا.

وتتعلق المناطق المعنية، بالتريعات، واد العنب، طاشة.

وأشارت الجزائرية للمياه، عنابة أن التوزيع  سيعود لحالته العادية حال عودة التيار الكهربائي.


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