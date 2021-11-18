عنابة..ايقاف 14 شخص منهم 4 محل بحث من الجهات القضائية
بقلم ط.خير الدين
أوقفت قوات الشرطة للأمن الحضري السابع بولاية عنابة مؤخرا، 14 شخص إثر عمليات متفرقة، منهم 4 أشخاص محل بحث من طرف الجهات القضائية.
في حين يوجد البقية محل اشتباه في قضايا مختلفة منها حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية،حيازة أسلحة بيضاء محظورة.
بالإضافة الى السرقة في حالة تلبس والقتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
للإشارة، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
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