عنابة.. تجار يتبرعون بـ 41 طنا من المواد الغذائية لتوزيعها على العائلات المحتاجة

تبرع، اليوم تجار ولاية عنابة بـ 41 طنا من المواد الغذائية الموجهة للعائلات الفقيرة وقاطني مناطق الظل بالولاية، تضامنا معهم في هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.

وقد أشرفت غرفة التجارة و الصناعة على هذه العملية التضامنية بالولاية، حيث أوضح رياض منصوري رئيس الغرفة لـ”النهار اونلاين” أنه “تم تسليم أكثر من 17 شاحنة محملة ب 41 طن من المواد الغذائية الأساسية كمساهمة لقطاع التجارة التي شارك فيها المنتجين و التجار لولاية عنابة”.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الحملة الوطنية من أجل الحد من انتشار وباء كورونا كوفيد -19 وتزامنا مع حلول شهر رمضان بإشراف كل من غرفة التجارة و الصناعة و مديرية التجارة و اتحاد التجار لولاية عنابة.