عنابة.. تجديد أعضاء مجلس إدارة مركب الحجار

الوطني
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عنابة.. تجديد أعضاء مجلس إدارة مركب الحجار
بقلم مصطفى.ق

تم اليوم بعنابةتجديد أعضاء مجلس إدارة مركب الحديد والصلب سيدار الحجار.

خلال جمعية انعقدت بمقر المجمع الصناعي سيدار بمنطقة شعيبة بولاية عنابة بهدف إنجاح الشطر الثاني من مخطط الإستثمار.

ويندرج تجديد مجلس إدارة مركب الحجار ضمن الإستراتيجية المنتهجة لإنجاح الشطر  الثاني من مخطط الاستثمار لمركب سيدار الحجار.

وذلك من خلال تهيئة الشروط  التأطيرية والتنظيمية الضرورية لمرافقة تنفيذ هذا الاستثمار وإنجاحه.

ويأتي تجديد مجلس إدارة مركب الحجار بعد تعيين لخضر أوشيش رئيسا مديرا عاما  للمجمع الصناعي سيدار.

وبعث الشطر الثاني من مخطط الاستثمار الذي يهدف إلى رفع الإنتاج الوطني من الفولاذ ومنتجات الحديد وتخفيض فاتورة الاستيراد.

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