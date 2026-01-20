عنابة تحتضن الطبعة الـ5 لمعرض الجزائر للمقاولاتية والتكوين والاقتصاد الرقمي

يعود معرض الجزائر للمقاولاتية، التكوين والاقتصاد الرقمي (ACF) في طبعته الخامسة بمدينة عنابة من 05 إلى 07 فيفري 2026 بفندق “الشيراطون”، ليؤكد مجددًا ريادته كمنصة محورية تنسجم مع رؤية السلطات العمومية في تسريع التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.

وتم تنظيم هذا المعرض، تحت رعاية كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، والمحافظة السامية للرقمنة، ووالي ولاية عنابة.

وتفتح هذه النسخة آفاقاً جديدة لربط الشركات الناشئة بقطاعات الصحة، التعليم، والفلاحة عبر برامج تدريبية وتواصل مباشر، تهدف إلى تجسيد الحلول الرقمية في الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية التكنولوجية وتعزيز الأمن الغذائي والرعاية الطبية.

وتستقطب النسخة الخامسة أكثر من 100 عارض يمثلون مزيجاً بين حيوية المؤسسات الناشئة وخبرة الشركات الكبرى والهيئات المالية، مع مشاركة فاعلة للمدارس المتخصصة وحاضنات الأعمال، ليشكل فضاء متكامل يجسد القفزة النوعية لديناميكية ريادة الأعمال في الجزائر، بحيث يعكس هذا الحدث التلاحم بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لدعم وتعزيز بيئة المقاولاتية الوطنية.

ويسعى المنظمون إلى جعل هذا الموعد منصة استراتيجية لتبادل الرؤى. ليكون بمثابة حاضنة حقيقية ومصدر إلهام لحاملي المشاريع الذكية، وبمزيج ثري يجمع بين العروض التفاعلية، الورشات التطبيقية، والجلسات النقاشية.

كما يفتح المعرض أبوابه كفرصة ذهبية للطلبة وخريجي الجامعات والمقاولين الطموحين. مانحا إياهم البيئة المثالية للتعلم وبناء شبكة علاقات مهنية وشراكات مثمرة ترتقي بمشاريعهم نحو آفاق النجاح.

كما يتميز برنامج المعرض في هذه الطبعة بلمسة جديدة، تتمثل في تنظيم 3 ملتقيات كبرى ضمن معرض واحد. لتسليط الضوء على أبرز مفاصل التحول الرقمي التي تضعها السلطات العمومية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، من خلال التركيز على المحاور التالية:

ملتقى الجزائر للتكنولوجيا الصحية TECH ² HEALTH يوم 5 فيفري 2026

يعد هذا الملتقى ركيزة أساسية لتفعيل الحلول الرقمية الصحية، من خلال جمع الخبراء والشركات الناشئة لاستعراض ابتكارات تهدف لتحديث المنظومة الصحية الجزائرية. والسعي لبناء جسور تعاون تضمن تقديم رعاية طبية ذكية وعالية الجودة للمرضى، مع التركيز على تبسيط الأدوات الرقمية لضمان فعاليتها ميدانياً.

ويهدف الملتقى إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتقليل التكاليف التشغيلية عبر حلول تكنولوجية محلية مبتكرة.

ملتقى الجزائر لتكنولوجيا التعليم والتكوين TECH ² EDUCATION يوم 6 فيفري 2026

ويمثل هذا اللقاء محطة لتسليط الضوء على المنصات الذكية وأدوات التكوين عن بُعد ومواكبة التحولات العالمية في التعليم. بهدف تعزيز الشراكات لتحديث منظومة التعليم في الجزائر وجعل عملية التعلُم أكثر مرونة وذكاء عبر تقنيات رقمية تكسر الحواجز التقليدية. لضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى تدريب عالي الجودة للجميع. وتبسيط اكتساب المعرفة من خلال الحلول التكنولوجية الحديثة.

ملتقى الجزائر للتكنولوجيا الفلاحية TECH²AGRICULTURE يوم 7 فيفري 2026

ويستعرض هذا الفضاء تقنيات الري الذكي وحلول الرفع من الإنتاجية، بهدف بناء قطاع فلاحي حديث ومستدام يدعم الأمن الغذائي الوطني ويواجه التحديات المناخية. مع تمكين الفلاحين من أدوات رقمية للتسيير الرشيد للموارد. وتقليل الهدر من خلال أنظمة تنبؤية للأمراض الفلاحية وتحديد دقيق لمسارات السقي. وجعل التكنولوجيا درع واق يضمن الاستعمال العقلاني للمياه ومضاعفة المحاصيل عبر حلول استباقية وذكية.

وشكرت اللجنة المنظمة الراعي الفضي الشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT)، والراعي البرونزي كاش للتأمينات (CASH assurances). والراعي الاستراتيجي مجمع شي علي (groupe CHIALI).

كما توجهت اللجنة المنظمة لـمعرض (ACF) بدعوة مفتوحة لكافة الفاعلين، المبتكرين، والمهتمين بقطاع المقاولاتية والاقتصاد الرقمي. لاغتنام هذه الفرصة الاستراتيجية والاطلاع عن قرب على أحدث التحولات التكنولوجية، علماً أن المشاركة في فعاليات المعرض متاحة مجاناً للجميع، شريطة التسجيل المسبق عبر الموقع الرسمي:

https://acf-expo.com