عنابة تحتضن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم القصير

تحتضن عنابة، بدءً من 26 أكتوبر الجاري، ولمدة 3 أيام، فعاليات المهرجان الوطني “أيام عنابة للفيلم القصير”، بمشاركة 26 فيلما.

ومن بين الأفلام المشاركة، يوجد 11 فيلما في تخصص الأفلام الروائية، و7 أفلام في مجال الأفلام الوثائقية و8 أفلام في مجال أفلام الهواة.

وسيتسابق المشاركون القادمون من 17 ولاية جزائرية، على إفتكاك جائزة العناب الذهبي.

وستفتح أيضا إدارة المهرجان، الفضاء للشباب الهواة والمبدعين في هذا المجال، للمشاركة في ورشات تكوينية.

ومن بين هذه الورشات، ورشة في تقنيات المونتاج وأيضا فن التمثيل، سيشرف عليها أساتذة ومختصين في هذا المجال.