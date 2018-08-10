عنابة.. تحرير فتاة من خاطفيها بالشاطئ الصخري القطارة شمال

حررت اليوم فرقة الشرطة القضائية بعنابة فتاة من خاطفيها بالشاطئ الصخري القطارة شمال.

العملية جاءت اثر دورية روتينية لعناصر الشرطة بالطريق الساحلي.

اين لفت انتباه أحد عناصرها لفتاة تحاول الهرب من دائرة مجموعة من الشباب.

استدعى الأمر التدخل العاجل والسريع، حيث تم تعريف الشبان وتبين الامر انها تعرضت عملية تحويل بالقوة على متن مركبة.

وتعرضت للاعتداء الجنسي من قبل الموقوفين الأربعة بالتداول، تحت طائلة التهديد.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم أمام العدالة خلال للنظر في التهم الموجهة إليهم.

والمتعلقة أساسا في تحويل وجهة فتاة بالقوة و باستعمال مركبة و الاعتداء الجنسي تحت طائلة التهديد.