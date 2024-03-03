عنابة.. تخرج 411 عون شرطة

تخرجت اليوم الأحد، الدفعة الـ27 لأعوان الشرطة والتي تتكون من 411 عون بمدرسة الهادي خذيري في ولاية عنابة.

وأشرف مدير التكوين مراقب الشرطة فيصل حساني، بالمدرسة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ27. وهذا بحضور والي الولاية، السلطات المدنية القضائية والعسكرية، إطارات الأمن الوطني ممثلي المجتمع المدني.

وحملت الدفعة اسم شهيد الواجب الوطني، محقق رئيسي للشرطة “بن لخضر سمير”. الذي سقط شهيدا على إثر اعتداء إرهابي، بمدينة عنابة يوم 10 جانفي 1994. وضمت 411 عون شرطة، تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا في مختلف المجالات الشرطية والقانونية.

وعلى هامش الحفل، تم تكريم عائلة شهيد الواجب الوطني، من طرف مدير التكوين ممثل المدير العام للأمن الوطني.