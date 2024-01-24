عنابة.. تدشين الصالون الدولي للبناء و التعمير “Batimex”

أشرف والي ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، اليوم الأربعاء، على تدشين “الصالون الدولي للبناء و التعمير Batimex” في طبعته الثالثة.

وتتواصل فعاليات الصالون من اليوم الأربعاء 24 إلى غاية يوم السبت 27 جانفي 2024. وهذا على مستوى فندق الشيراطون.

يشار أن الصالون يجمع عارضين في مجال البناء والعمران ويركز على احدث الاتجاهات والتقنيات في هذا الميدان، كما سيكون فرصة للتعريف بالحلول الاكثر ابتكارا ومنصة للتبادل والإكتشاف لمحترفي البناء والعمران.

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