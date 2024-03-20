عنابة.. تركيب محطة لانتاج الأكسجين بالمؤسسة الاستشفائية “عبد الرحمن خان” بالبوني

أشرف مدير الصحة والسكان لولاية عنابة، الدكتور دعماش محمد الناصر، على مباشرة تركيب محطة لانتاج الأكسجين بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الإستعجالات الطبية الجراحية “عبد الرحمن خان” بالبوني.

وحسب مديرية الصحة والسكان لولاية عنابة، وهبت وزارة الصحة هاته المحطة لقطاع الصحة بولاية عنابة. وتعززت بها هاته المؤسسة والتي تعد مصنع لانتاج الاكسجين سيغنيها عن التموين المستمر بهاته المادة الحيوية.

وستساهم لاحقا في تزويد المؤسسات الاخرى إن تطلب الأمر، وتقضي نهائيا على التذبذب في التموين. في حال كثرة الطلب في الحالات الاستثنائية.

يشار أن العملية تمت بحضور وفد وزاري وممثلي الشركة المنتجة.

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