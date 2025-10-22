عنابة.. تسمم طفل و امرأة بالغاز

أصيب شخصين بتسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل فندق، ببلدية وولاية عنابة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء داخل فندق، بلدية ودائرة عنابة.

حيث خلف الحادث تسمم طفل و امرأة يبلغان من العمر 04 سنوات و 28 سنة، لهما ضيق في التنفس. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

